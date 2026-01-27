Crans-Montana, in un video stecche da biliardo per sostenere i pannelli fonoassorbenti de Le Constellation

Video e messaggi vocali ottenuti dall’emittente francese Bfmtv e da quella svizzera Rts mostrano le pessime condizioni dei pannelli fonoassorbenti nel bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio scoppiato la notte di Capodanno in cui sono morte 40 persone.

Lo scambio di messaggi tra Moretti e un dipendente sui pannelli

Questi documenti rivelano principalmente uno scambio di battute tra uno dei dipendenti de Le Constellation e Jacques Moretti, proprietario del locale insieme alla moglie Jessica, entrambi ora indagati. Gaetan, 28 anni, mostra a Moretti in un video datato 14 dicembre 2025 i pannelli fonoassorbenti che si stanno staccando dal soffitto. Alcuni sono tenuti fermi con stecche da biliardo e tovaglioli di carta. Jacques gli risponde con un messaggio vocale. “Sì, Gaétan, prova a toglierne uno e vedi se cade, perché ho messo della schiuma che non conosco… Fammi sapere se va bene. Fammi sapere se cade o no, se cade dovremo lasciarli lì, purtroppo”. Dopo ulteriori messaggi e video da parte di Gaetan, il proprietario del Constellation risponde con altri due messaggi audio: “ok, ne metterò altra (di schiuma, ndr), grazie” e “sì, sembra abbastanza bello, togliete gli altri per favore”.

Crans-Montana: une vidéo deux semaines avant l'incendie meurtrier met en cause les mousses acoustiques du bar pic.twitter.com/E5ouQYH29X — BFM (@BFMTV) January 27, 2026

Padre dipendente: “Voleva andarsene, troppe carenze”

Gaetan stava lavorando nel bar al piano superiore la notte dell’incendio. Ha riportato gravi ustioni ed è stato ricoverato prima in Svizzera e poi a Parigi. È stato dimesso dall’ospedale, ma sta ancora ricevendo cure mediche. Suo padre, Jean-Michel, è intervenuto a Bfmtv e ha raccontato che suo figlio voleva lasciare il lavoro una settimana prima di Natale. “Mi ha detto ‘Papà, torno a casa, non va tutto bene. (…) Non è quello che mi aspettavo, ci sono molte carenze‘”, ha riferito il padre, sottolineando in particolare la presenza di “adolescenti molto giovani” nel bar.