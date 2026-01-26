Minneapolis, Walz: "Il mondo sa com'è morto Alex Pretti. Qual è il piano di Trump?"

Funzionari democratici e manifestanti chiedono che l’ICE lasci il Minnesota dopo che a Minneapolis un agente della Border Patrol ha sparato e ucciso Alex Pretti, un infermiere di terapia intensiva di 37 anni. Il governatore dem Tim Walz ha affermato di aver incontrato i genitori della vittima e di aver promesso loro di continuare a raccontare la sua storia. Michael Pretti, padre di Alex, ha detto a Walz che il mondo sapeva come suo figlio era morto ma “le persone vogliono assicurarsi che raccontiamo come ha vissuto”. Il governatore dello Stato in conferenza stampa ha detto: “Qual è il piano, Donald Trump? Cosa dobbiamo fare per far uscire questi agenti federali dal nostro Stato?”.