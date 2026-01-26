Minneapolis, quando Alex Pretti omaggiava in ospedale un veterano deceduto

In un inedito video risalente al dicembre 2024 e girato con un cellulare, Alex Pretti, l’infermiere 37enne ucciso il 24 gennaio a Minneapolis dagli agenti dell’ICE, omaggia il veterano Terrance Lee Randolph nell’ospedale in cui l’uomo era stato ricoverato e dove Pretti lavorava. Le immagini mostrano il 37enne leggere un tributo al soldato, la cui bara è coperta dalla bandiera statunitense, e ringraziarlo per il servizio reso al Paese. A girare il video è stato il figlio del militare, Mac Randolph.