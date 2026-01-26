Minneapolis, Bovino alla popolazione: "Non aggredite le forze dell’ordine"

Durante una conferenza stampa che si è tenuta nel pomeriggio di domenica 25 gennaio a Minneapolis, il comandante della Border Patrol Gregory Bovino ha esortato le persone che protestano per l’omicidio di Alex Pretti a non continuare a “interferire, ostacolare, ritardare o aggredire le forze dell’ordine“.

Bovino si è rifiutato di commentare i video ampiamente diffusi che mettono in dubbio se Pretti avesse effettivamente l’arma puntata. “Ed è proprio per questo, signore e signori, che esiste qualcosa chiamata indagine: per prendere… quei video, raccogliere le dichiarazioni dei testimoni, le dichiarazioni degli agenti, tutti quei minimi dettagli che permettono di ricostruire un quadro veritiero… non una singola istantanea isolata”, ha dichiarato Bovino. “Io non ero lì a lottare personalmente con lui. Quindi non farò speculazioni. Aspetterò che l’indagine fornisca le risposte”. Ha sostenuto che gli “agitatori violenti” che cercano di ostacolare le operazioni delle forze dell’ordine, come ha sostenuto sia accaduto sabato, permettono che individui condannati e presenti illegalmente negli Stati Uniti restino liberi per le strade.