L'Iran avverte gli Stati Uniti: "Possediamo straordinarie capacità difensive"

“Possediamo straordinarie capacità difensive, siamo molto più preparati rispetto al passato”, è il messaggio lanciato agli Stati Uniti dal portavoce del ministero degli Esteri dell’Iran Esmail Baghaei durante una conferenza stampa a Teheran. “È nostro dovere e nostra responsabilità difendere l’orgoglio, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Iran – ha proseguito Baghaei – I Paesi della regione sanno bene che qualsiasi violazione della sicurezza nella regione non riguarderà solo l’Iran. L’insicurezza è contagiosa”.

La tensione tra Teheran e Washington rimane alta sulla scia della sanguinosa repressione delle proteste iniziate il 28 dicembre, con Donald Trump ha ripetutamente messo in guardia l’Iran su un possibile intervento militare statunitense. “Come abbiamo già dimostrato in passato, risponderemo con forza e in modo esaustivo a qualsiasi aggressione o minaccia, con tutte le nostre forze”, ha concluso Baghaei.