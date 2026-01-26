Francia, omaggio ai caduti in Afghanistan dopo false affermazioni di Trump

Un alto funzionario del governo francese ha dichiarato che la memoria dei soldati francesi morti in Afghanistan non dovrebbe essere macchiata in seguito alla falsa affermazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui le truppe dei Paesi NATO non statunitensi avrebbero evitato la linea del fronte durante quella guerra.

Alice Rufo, ministro delegato presso il Ministero della Difesa, ha deposto una corona di fiori presso un monumento nel centro di Parigi dedicato a coloro che sono morti per la Francia nelle operazioni all’estero. Parlando con i giornalisti, Rufo ha detto che la cerimonia non era stata pianificata fino al fine settimana, aggiungendo che era fondamentale dimostrare che la Francia “non accetterà che la loro memoria venga insultata”.

In un’intervista alla Fox Business Network a Davos, in Svizzera, Trump aveva affermato che le truppe NATO non statunitensi erano rimaste “un po’ lontane dalle linee del fronte” in Afghanistan. Novanta soldati francesi sono morti nel conflitto. Dopo che i suoi commenti hanno suscitato un’ondata di proteste, Trump è sembrato fare marcia indietro e ha elogiato i soldati britannici che hanno combattuto in Afghanistan. Tuttavia, non ha speso parole per le altre truppe.