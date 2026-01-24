Usa, tempesta di neve in Oklahoma: le immagini delle strade innevate

Un video mostra le strade e autostrade di Oklahoma City coperte di neve, con i soccorritori impegnati a gestire gli incidenti stradali causati dalle forti nevicate. Quasi 10.000 voli in tutto il territorio degli Stati Uniti in programma per il fine settimana sono stati cancellati a causa della violenta tempesta che ha colpito gran parte del Paese, minacciando di causare interruzioni di corrente per giorni e di bloccare le principali arterie stradali. Le previsioni del Servizio Meteorologico Nazionale avvertono di forti nevicate diffuse dal Texas orientale alla Carolina del Nord. Sabato il Dipartimento dei Trasporti del Texas ha pubblicato immagini di autostrade coperte di neve nella periferia a nord di Dallas.