Gloria De Lazzari, la 45enne trevigiana trovata morta in casa a Bolton: arrestato un 33enne

Gloria De Lazzari, 45enne originaria di Roncade (Treviso), è stata trovata morta lunedì in un appartamento a Kempston Gardens a Bolton, nella Greater Manchester, nel Regno Unito. Un uomo di 33 anni, James Morton, riferiscono i media britannici, è stato accusato di omicidio. La polizia ha invitato chiunque abbia informazioni a farsi avanti.