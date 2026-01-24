Usa, Pentagono: “La priorità assoluta è la difesa del nostro Paese”

La difesa e la sicurezza degli Stati Uniti sono la priorità dell’amministrazione Trump. A confermarlo è la nuova Strategia di Difesa Nazionale diffusa dal Pentagono. “La priorità assoluta delle forze armate statunitensi è difendere la Patria degli Stati Uniti. Il Dipartimento darà quindi priorità proprio a questo obiettivo, anche difendendo gli interessi americani in tutto l’Emisfero Occidentale”, si legge nelle linee guida.

“Garantiremo l’accesso militare e commerciale degli Stati Uniti a terreni chiave, in particolare il Canale di Panama, il Golfo d’America e la Groenlandia”. “Ci impegneremo in buona fede con i nostri vicini, dal Canada ai nostri partner in America Centrale e Meridionale, ma ci assicureremo che rispettino e facciano la loro parte nella difesa dei nostri interessi condivisi”. “Laddove questo non avvenisse”, viene sottolineato, “saremo pronti a intraprendere azioni mirate e decisive che facciano avanzare concretamente gli interessi degli Stati Uniti”.

Pentagono: “Russia minaccia gestibile, potere dell’Europa è in calo”

“La Russia rimarrà una minaccia persistente ma gestibile per i membri orientali della Nato nel futuro prevedibile”, fa sapere ancora il Pentagono. “Sebbene la Russia soffra di una serie di difficoltà demografiche ed economiche, la guerra in corso in Ucraina dimostra che essa conserva ancora profonde riserve di potenza militare e industriale“. “Sebbene l’Europa rimanga importante, la sua quota di potere economico globale è minore e in calo“. “Sebbene siamo e rimarremo impegnati in Europa, dobbiamo, e lo faremo, dare priorità alla difesa del territorio nazionale degli Stati Uniti e alla deterrenza nei confronti della Cina”.