Usa, New York Times fa causa al Pentagono per limitazioni imposte alla stampa

Il New York Times ha intentato causa al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per le nuove restrizioni imposte dal Pentagono all’accesso della stampa. La causa, che sarà presentata presso la corte federale di Washington, nomina come imputati il Dipartimento della Difesa, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il portavoce capo del Pentagono, Sean Parnell.

Nyt: “Politiche Pentagono violano Primo e Quinto emendamento”

“Questa politica è un tentativo di esercitare un controllo sulla segnalazione di ciò che non piace al governo, violando il diritto della stampa libera di cercare informazioni, garantito dal Primo e Quinto Emendamento, tutelati dalla Costituzione”, ha affermato il portavoce del New York Times Charlie Stadtlander. “Il Times intende difendersi con vigore dalla violazione di questi diritti, proprio come abbiamo fatto a lungo durante le amministrazioni contrarie al controllo e alla responsabilità”, ha aggiunto.

Breaking News: The New York Times sued the Pentagon, arguing that new reporting restrictions infringed on the rights of its journalists. https://t.co/9nwoUWZJhK — The New York Times (@nytimes) December 4, 2025

Le richieste dell’accusa

La causa mira a ottenere l’abrogazione della nuova politica, introdotta a ottobre, che ha costretto i giornalisti che seguivano il Pentagono a restituire i loro tesserini stampa piuttosto che accettare le restrizioni. Gli avvocati del Times chiedono che la nuova politica sia dichiarata incostituzionale fin dall’inizio e che venga emessa un’ingiunzione che ne impedisca l’applicazione.