Ryan Wedding, arrestato l'ex snowboarder olimpico e boss del narcotraffico

E’ stato arrestato Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico canadese ricercato dall’Fbi. Il 44enne è accusato di aver trasportato ogni anno circa 60 tonnellate di cocaina dall’America Latina agli Stati Uniti e di aver orchestrato diversi omicidi. L’uomo si è consegnato giovedì all’ambasciata Usa a Città del Messico, è stato messo in arresto e poi trasferito in California.

Il direttore dell’Fbi Kash Patel ha dichiarato che il fermo del “moderno El Chapo” è avvenuto dopo oltre un anno di indagini da parte delle autorità di Stati Uniti, Messico, Canada, Colombia e Repubblica Dominicana. Si sostiene che Wedding operasse sotto la protezione del cartello di Sinaloa, una delle più potenti organizzazioni criminali messicane.