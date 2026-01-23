Treni deragliati in Spagna, rapporto commissione: rottura binario precedente a passaggio treno

La Commissione d’inchiesta sugli incidenti ferroviari (Ciaf), che sta indagando sul deragliamento dei treni avvenuto domenica sera ad Adamuz, in provincia di Cordova, ha affermato in un rapporto preliminare che, in base alle informazioni che si dispongono finora l’ipotesi più probabile è che il binario si sia rotto prima del passaggio del treno Iryo.

“In base alle informazioni disponibili al momento, si può ipotizzare che la rottura della rotaia si sia verificata prima del passaggio del treno Iryo coinvolto nell’incidente e quindi prima del deragliamento”, si legge nel rapporto della Commissione che sottolinea come “le ipotesi formulate devono essere considerate provvisorie e soggette a verifica, attraverso ulteriori prove che si prevede di effettuare nelle prossime fasi”.

La Commissione sottolinea che le ammaccature rilevate sulle ruote dell’Iryo “e la deformazione osservata sul binario sono compatibili con il fatto che il binario fosse rotto” al passaggio del treno.

“Per quanto riguarda le cause della rottura del binario, non viene scartata alcuna ipotesi“, afferma la Commissione nel rapporto preliminare. Nelle prossime settimane si procederà all’analisi delle scatole nere dei treni coinvolti nell’incidente.