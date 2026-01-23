Davos, il vertice economico si avvia alla conclusione

Il World Economic Forum di Davos chiude oggi il suo programma annuale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sfruttato gli incontri a Davos, in Svizzera, per svelare la sua proposta di Board of Peace for Gaza, portando sul palco leader di più di una dozzina di paesi, anche se molti dei principali alleati degli Stati Uniti non hanno partecipato.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel frattempo, giovedì ha rimproverato gli alleati europei per quella che ha descritto come una risposta lenta e frammentata all’invasione russa, paragonandola al film “Ricomincio da capo” in cui il personaggio principale rivive all’infinito lo stesso giorno. Anche Elon Musk ha fatto ridere al suo debutto a Davos, rifacendosi alla differenza tra il Board of Peace di Trump e il fatto che gli Stati Uniti si prendano un “pezzo” di Groenlandia e Venezuela.

L’attenzione ora si sposta dalle Alpi svizzere agli Emirati Arabi Uniti, dove venerdì inizieranno gli incontri trilaterali che coinvolgono Stati Uniti, Ucraina e Russia.