Gaza, Trump e Paesi membri firmano a Davos la creazione del 'Board of Peace'

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i leader dei Paesi membri hanno firmato al Forum economico di Davos la creazione del ‘Board of Peace‘ per Gaza, che è ora un’organismo internazionale riconosciuto ed effettivo. Alla firma hanno partecipato tra gli altri il presidente argentino Javier Milei, il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev, il primo ministro della Bulgaria Rosen Zeljazkov, il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orban, il presidente indonesiano Prabowo Subianto.