Ucraina, Witkoff: "Trump valuta zona esente da dazi"

L’inviato statunitense Steve Witkoff afferma che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando idee come una “zona esente da dazi” per l’Ucraina, che potrebbe aiutare lo sviluppo dell’industria in questo Paese devastato dalla guerra. “Il presidente ha parlato di una ‘tariff-free zone’ per l’Ucraina che, a mio avviso, potrebbe cambiare le carte in tavola”, ha detto Witkoff durante la Colazione ucraina a margine del Forum di Davos. Witkoff ha rilasciato queste dichiarazioni prima di recarsi a Mosca, dove l’amministrazione Usa sta lavorando per raggiungere un accordo di pace che ponga fine alla guerra.