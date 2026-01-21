Ucraina, domani incontro Witkoff-Putin a Mosca

È previsto per domani 22 gennaio a Mosca un incontro tra l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steven Witkoff, e il presidente russo Vladimir Putin, sul tema della guerra in Ucraina. “Ci aspettiamo un contatto del genere domani; è nel programma del presidente”, ha confermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, “e avrà luogo domani”. Lo riporta l’agenzia Tass. In precedenza, Witkoff aveva detto in un’intervista a Cnbc che si sarebbe recato a Mosca per incontrare il leader russo.

Von der Leyen: “Continueremo a sostenere Kiev in ogni modo”

Intanto, parlando alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito il suo sostegno a Kiev. “Quando si tratta di sicurezza, è più importante che mai continuare a concentrarsi sull’Ucraina. Perché la nostra sicurezza europea – e la nostra indipendenza europea – dipendono da ciò che accadrà in futuro. Sono passati quasi quattro anni dall’invasione russa in Ucraina. I colloqui di pace sono in corso e riconosciamo gli sforzi degli Stati Uniti in questo senso. Ma mentre questi sforzi si intensificano, aumentano anche gli attacchi della Russia. Pertanto, l’Europa continuerà a sostenere l’Ucraina in ogni modo“, ha detto la leader dell’Euroesecutivo. “Ed è per questo che è stato così importante che, nell’ultimo Consiglio europeo, abbiamo concordato di raccogliere congiuntamente 90 miliardi di euro per l’Ucraina. L’Europa si è assunta chiaramente la responsabilità delle esigenze dell’Ucraina, sia civili che militari. Questi 90 miliardi di euro dimostrano il nostro incrollabile impegno e la nostra solidarietà, e resteremo al fianco dell’Ucraina finché non ci sarà una pace giusta e duratura“, ha sottolineato.

In Germania arrestati un russo e un tedesco accusati di terrorismo

Nel Brandeburgo in Germania sono stati arrestati un cittadino russo e un cittadino tedesco con l’accusa di aver sostenuto per anni i separatisti filo-russi delle autoproclamate Repubbliche Popolari di Donetsk e Luhansk, nell’Ucraina orientale. Suren A. e Falko H. sarebbero accusati di aver ricoperto posizioni di rilievo in un’associazione che, tra le altre cose, organizzava il trasporto di droni nella regione del Donbass, secondo la Procura Federale di Karlsruhe. La Procura Federale accusa gli uomini di sostenere organizzazioni terroristiche straniere, ha dichiarato l’ufficio di Karlsruhe. Sono in corso anche perquisizioni presso le abitazioni dei sospettati.