Minnesota, agenti Ice arrestano un bimbo di 5 anni di ritorno da scuola

In Minnesota gli agenti dell’Ice, la controversa agenzia anti immigrazione americana, hanno fermato un bimbo di 5 anni, di nome Liam Ramos, mentre si trovava nel vialetto di casa ed era appena rientrato dalla scuola materna. Il fatto è stato denunciato dai funzionari del distretto scolastico di Columbia Heights, secondo cui il bambino è stato usato come esca per bussare alla porta e chiedere di entrare, permettendo agli agenti di controllare se ci fosse qualcun altro in casa. Lo riporta la Cbs. Nella stessa giornata un ragazzo di 17 anni è stato fermato mentre si recava a scuola, è stato fatto scendere dall’auto e arrestato. I funzionari scolastici affermano che il bambino e i suoi genitori sono al momento trattenuti in un centro di detenzione in Texas. La famiglia del piccolo sta rispettando i parametri legali degli Stati Uniti e ha una richiesta di asilo attiva senza alcun ordine di espulsione.

La portavoce del Dipartimento della Sicurezza Interna Tricia McLaughlin ha dichiarato in un comunicato che “l’Ice non ha preso di mira un bambino”. Ha affermato che l’Immigration and Customs Enforcement stava conducendo un’operazione per arrestare il padre del bambino, Adrian Alexander Conejo Arias, che secondo McLaughlin è originario dell’Ecuador e si trova illegalmente negli Stati Uniti. L’uomo sarebbe fuggito a piedi senza il bambino, ha aggiunto la portavoce. “Per la sicurezza del bambino, uno dei nostri agenti dell’Ice è rimasto con lui mentre gli altri agenti arrestavano Conejo Arias”, ha spiegato McLaughlin, precisando che ai genitori viene data la possibilità di scegliere se essere allontanati con i propri figli o se affidarli a una persona di loro scelta.

Il precedente di due settimane fa

Due settimane fa, sempre in Minnesota, una bambina di 10 anni, in quarta elementare, è stata rapita dagli agenti dell’Ice mentre si stava recando a scuola con la madre. Durante l’arresto, la bambina ha chiamato il padre al telefono per dirgli che gli agenti dell’Ice la stavano accompagnando a scuola. Il padre si è poi recato a scuola per scoprire che sia la figlia che la moglie erano state arrestate.