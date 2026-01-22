Davos, l'arrivo di Zelensky in Svizzera

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Svizzera per partecipare al World Economic Forum di Davos. Previsto per oggi un incontro con il presidente americano Donald Trump, che ha nuovamente espresso la sua frustrazione nei confronti Putin e Zelensky per quanto riguarda le difficili trattative per arrivare a una pace e porre fine alla guerra. Il leader di Kiev dovrebbe anche tenere un discorso e partecipare a una tavola rotonda dal titolo “Consiglio consultivo internazionale per la ripresa dell’Ucraina”.