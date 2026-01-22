Argentina, nave carica di auto elettriche cinesi arriva al porto di Zarate: l'imponente distesa di veicoli sulla banchina

La nave portacontainer BYD Changzhou, carica di auto elettriche cinesi, è arrivata al porto di Zarate, in Argentina. Le immagini riprese dall’alto mostrano l’impressionante distesa di veicoli (oltre 5.800) che hanno occupato completamente la banchina dello scalo fluviale.

Negli ultimi due anni, il presidente argentino Javier Milei ha fatto l’esatto contrario del suo più stretto alleato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, spalancando le porte alle importazioni, abbattendo le barriere commerciali ed eliminando le lungaggini burocratiche doganali. L’anno scorso l’Argentina ha registrato un aumento record del 30% delle importazioni rispetto all’anno precedente. Al Forum economico mondiale di Davos, Milei ha dichiarato che le sue drastiche misure di deregolamentazione “ci consentono di avere un’economia più dinamica ed efficiente” e ha aggiunto: “Questo è MAGA, ‘Make Argentina Great Again‘ “.