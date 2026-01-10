Argentina, la Patagonia brucia: tremila ettari di foresta devastati dalle fiamme

Tremila ettari di foreste della Patagonia argentina sono stati devastati. Gli incendi hanno bruciato una vasta area della Comarca Andina, considerata una delle principali destinazioni turistiche nel cuore delle Ande. Secondo il governo della provincia di Chubut, più di 350 persone hanno cercato di domare le fiamme con l’aiuto di mezzi aerei. Si tratta del primo rogo su larga scala registrato nel 2026, dopo un anno in cui gli incendi boschivi hanno raso al suolo decine di migliaia di ettari, distrutto case e causato la morte di una persona. Intanto le autorità nazionali hanno emesso un’allerta rossa per il pericolo di roghi in otto province del centro e del sud del Paese.