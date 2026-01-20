Ucraina, la centrale di Chernobyl ha perso ogni fonte di alimentazione esterna

Paura nella centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina. “Diverse sottostazioni elettriche ucraine fondamentali per la sicurezza nucleare sono state colpite questa mattina da intense attività militari”, ha affermato il direttore generale dell’Aiea Rafael Grossi, come riporta un post dell’Agenzia su X. “La centrale nucleare di Chernobyl ha perso tutta l’alimentazione esterna e anche le linee elettriche verso altre centrali nucleari sono state colpite”, “l’Aiea sta seguendo attivamente gli sviluppi per valutare l’impatto sulla sicurezza nucleare”.

Kiev: “Attacchi russi minacciano la sicurezza nucleare”

“Gli attacchi sconsiderati della Russia minacciano la sicurezza nucleare. La Russia sta attaccando sistematicamente le infrastrutture energetiche dell’Ucraina per creare rischi di blackout per gli impianti nucleari, compreso il sito di Chernobyl e altre centrali nucleari”, ha scritto in un post su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha. “Chiediamo al Consiglio dei governatori dell’Aiea di reagire con decisione e di convocare con urgenza una riunione del Consiglio dei governatori per decidere in merito alla presenza della Russia nel Consiglio”. “La nostra posizione è che uno Stato terrorista che crea deliberatamente rischi per la sicurezza nucleare non ha posto in tale sede”.

Zelensky oggi non sarà a Davos

Volodymyr Zelensky, intanto, ha fatto sapere che rimarrà a Kiev per il momento, dopo i massicci attacchi russi della notte, e non si recherà al Forum economico mondiale di Davos. Lo ha riferito un funzionario al giornalista di Axios Barak Ravid. Il presidente ucraino potrebbe andare in Svizzera se avrà un incontro bilaterale con Donald Trump per firmare un “accordo di prosperità”. “Se saranno pronti (due documenti per le garanzie di sicurezza, ndr) organizzeremo un incontro e un viaggio. Se ci saranno pacchetti energetici, o anche incontri e decisioni sulla difesa aerea, andrò sicuramente. Ma per ora, ho una sfida in Ucraina”, ha aggiunto.