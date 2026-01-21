Slovenia, il magico villaggio di ghiaccio di Mojstrana

Ogni anno, durante i mesi invernali, il villaggio di Mojstrana – nel cuore delle Alpi Giulie, in Slovenia – si trasforma in un paradiso di ghiaccio. Migliaia di persone provenienti da tutta la Slovenia e da altri Paesi visitano il regno del ghiaccio per fare passeggiate nella natura e ammirare le creazioni di ghiaccio. Il creatore del villaggio di ghiaccio è Pavel Skumavc, originario di Mojstrana. Appassionato di arrampicata su ghiaccio da sempre, Skumavc crea il villaggio di ghiaccio da oltre 30 anni. Cominciò spruzzando la gola di Mlacca con l’acqua di un ruscello di montagna per creare piste di arrampicata su ghiaccio. Nel corso degli anni ha ampliato il suo percorso di “irrigazione” per creare tunnel ghiacciati, passerelle, piccole cabine di legno ricoperte di ghiaccio e attrazioni simili. Per questa edizione, a causa di un dicembre insolitamente caldo, non è stato possibile realizzare il regno di ghiaccio prima di gennaio.