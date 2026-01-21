Problema elettrico, Air Force One con Trump diretto a Davos rientra

L’Air Force One con a bordo il presidente Usa Donald Trump diretto a Davos, in Svizzera, circa un’ora dopo la partenza è tornato alla Joint Base Andrews a causa di “un piccolo problema elettrico“. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, spiegando che la decisione è stata presa dopo il decollo, per estrema cautela. Di ritorno, l’aereo è atterrato in sicurezza.

Un giornalista che era a bordo ha raccontato che le luci nella cabina stampa dell’aereo si sono spente brevemente dopo il decollo, ma non è stata fornita alcuna spiegazione immediata e circa mezz’ora dopo il decollo ai giornalisti è stato comunicato che l’aereo sarebbe tornato indietro.

Trump è poi salito a bordo di un altro aereo e ha proseguito il suo viaggio verso il World Economic Forum di Davos. I due aerei attualmente utilizzati come Air Force One volano da quasi 40 anni. Boeing sta lavorando alla loro sostituzione, ma il programma ha subito una serie di ritardi.