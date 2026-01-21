Davos, Trump arriva in Svizzera dopo il guasto all'Air Force One

L’Air Force One, con a bordo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è atterrato all’aeroporto di Zurigo. Non si tratta del solito Boeing 747, ma della versione militare del Boeing 757. Trump ha dovuto cambiare aereo a causa di un guasto tecnico. Dopo l’atterraggio a Zurigo, Trump è salito su un elicottero per recarsi a Davos al Forum economico mondiale. Sul tavolo la delicata questione della Groenlandia, che il capo della Casa Bianca ha dichiarato di voler acquisire, in contrasto con l’Unione europea.