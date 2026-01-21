Davos, Carney: "Canada si oppone ai dazi Usa per la Groenlandia"

Il Canada si oppone fermamente ai dazi minacciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla Groenlandia e chiede colloqui mirati per affrontare la questione. Lo ha detto il primo ministro del Canada Mark Carney, intervenendo al Forum economico mondiale di Davos.

“Siamo fermamente al fianco della Groenlandia e della Danimarca e sosteniamo pienamente il loro diritto esclusivo di determinare il futuro della Groenlandia”, ha aggiunto Carney. “Sostengo che le potenze medie debbano agire insieme perché se non siamo seduti al tavolo, siamo nel menu. Quando negoziamo solo bilateralmente con un egemone, negoziamo partendo dalla debolezza. Accettiamo ciò che ci viene offerto. Competiamo tra di noi per essere i più accomodanti. Questa non è sovranità. È l’esercizio della sovranità accettando la subordinazione“, ha concluso il premier canadese.