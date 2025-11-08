Canada, premier Carney: "Rapporto economico con gli Stati Uniti al capolinea"

(LaPresse) – Il primo ministro canadese Mark Carney ha dichiarato che il lungo rapporto economico con gli Stati Uniti è ormai giunto al termine, accusando la politica protezionista di Donald Trump di mettere a rischio la sovranità e la stabilità del Canada. Dall’inizio dell’anno, Trump ha introdotto nuovi dazi sulle importazioni canadesi e minacciato di interrompere ogni trattativa commerciale. In risposta, Ottawa ha avviato misure di ritorsione e punta a raddoppiare le esportazioni verso Paesi non statunitensi nei prossimi dieci anni.

