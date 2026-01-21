‘Board of Peace’ a Gaza, Netanyahu accetta l’invito di Trump a entrare nell’iniziativa

I leader europei hanno mostrato le loro perplessità sull’organismo, alcuni come Macron si sono sfilati. Attesa per la decisione di Meloni

A margine del World Economic Forum di Davos in Svizzera è prevista per domani, giovedì, la cerimonia di firma per formalizzare la creazione del ‘Board of Peace‘, l’organismo ideato dal presidente americano Donald Trump per supervisionare il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e, in generale, risolvere i conflitti a livello mondiale. Inizia dunque, in vista di tale data, a prendere forma la composizione del ‘Board’, anche se i leader europei hanno mostrato le loro perplessità sull’iniziativa e alcuni, come il presidente francese Emmanuel Macron, hanno già deciso di sfilarsi. Si attende la decisione a riguardo della presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, che sia nell’uno che nell’altro caso avrà delle importanti conseguenze politiche. Mentre, dopo che al tavolo sono stati invitati il presidente russo Vladimir Putin e quello bielorusso Aleksandr Lukashenko, appare decisamente improbabile che possa aderirvi il leader ucraino Volodymyr Zelensky, il quale ha anche fatto sapere che per ora non si recherà a Davos.

Ha accettato l’invito di Trump, come ha comunicato il suo ufficio questa mattina, anche il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo riporta il Times of Israel. Israele si unisce ad Argentina, Azerbaigian, Bielorussia, Ungheria, Kazakistan, Marocco, Emirati Arabi Uniti e Vietnam.

Il ‘Board of Peace’ è criticato dai diplomatici perché si pone come alternativa alle Nazioni Unite e potrebbe dunque danneggiare il lavoro dell’Onu.