martedì 20 gennaio 2026

Ultima ora

Davos, Macron ironizza su Trump: "Record guerre anche se alcune già risolte"

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ironizzato su Donald Trump all’inizio nel suo intervento al forum di Davos, in Svizzera. “È un periodo di pace, stabilità e prevedibilità“, ha detto l’inquilino dell’Eliseo che poi ha messo in guardia su instabilità e squilibri sottolineando che “nel 2024 ci sono state più di 60 guerre, un record assoluto”. “Anche se capisco che alcune sono già state risolte“, ha aggiunto sembrando alludere alle ripetute volte in cui il presidente Usa si è ventato di avere risolto tante guerre. Le parole di Macron sono state accolte da una risata da parte del pubblico.