Portogallo, André Ventura (Chega) e Antonio Jose Seguro (PS) votano alle urne per le elezioni presidenziali

Il leader del partito di estrema destra Chega, André Ventura, e António José Seguro del Partito Socialista, si sono presentati al seggio per esprimere il proprio voto alle elezioni presidenziali in Portogallo. Chega ha visto crescere la sua popolarità, diventando lo scorso anno il secondo partito all’interno del parlamento portoghese, a solo sei anni dalla sua fondazione. André Ventura è quindi tra i favoriti alle presidenziali, per le quali correranno ben 11 candidati. Secondo i sondaggi, il Partito Socialista di Seguro si attesterebbe in questo momento al secondo posto.