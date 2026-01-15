Minneapolis, Trump minaccia di usare l’Insurrection Act: “Così porrò fine alla farsa”

Il presidente Usa, Donald Trump, ha minacciato di usare l’Insurrection Act a Minneapolis, che gli consentirebbe di dispiegare soldati, per “porre fine” alle proteste. “Se i politici corrotti del Minnesota non obbediscono alla legge e non impediscono agli agitatori professionisti e agli insurrezionalisti di attaccare i patrioti dell’Ice, che stanno solo cercando di fare il loro lavoro, istituirò l’Insurrection Act, come hanno fatto molti presidenti prima di me, e porrò rapidamente fine alla farsa che si sta consumando in quello che un tempo era un grande Stato”, ha scritto Trump in un post sul suo social Truth. Trump ha ripetutamente minacciato di invocare la legge federale, raramente utilizzata, per dispiegare l’esercito statunitense o federalizzare la Guardia nazionale per l’applicazione della legge interna, nonostante le obiezioni dei governatori degli Stati.

La minaccia di Trump è giunta dopo che mercoledì un agente federale ha sparato a un uomo a una gamba a Minneapolis, scatenando nuove proteste. Scene di protesta come questa sono diventate comuni nelle strade di Minneapolis da quando, il 7 gennaio, un agente federale ha ucciso Renee Good nel corso di una massiccia operazione contro l’immigrazione. Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, ha definito la situazione “insostenibile”. Frey ha descritto una forza federale cinque volte più grande della polizia cittadina, composta da 600 agenti, affermando che ha “invaso” la città spaventando e facendo arrabbiare i residenti, alcuni dei quali vogliono che gli agenti “combattano gli agenti dell’Ice”. Il dipartimento della Sicurezza Interna afferma di aver effettuato più di 2mila arresti nello Stato dall’inizio di dicembre e promette di non fare marcia indietro.