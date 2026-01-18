Sarebbero 16.500 i morti in Iran nella repressione delle proteste. Lo riporta il ‘Sunday Times’ citando un rapporto iraniano. “I testimoni – si legge – raccontano della brutalità inflitta a chi partecipa alle proteste anti-regime“. Nel rapporto si cita anche “l’oscurità digitale” relativa a ciò che sta avvenendo, che viene definito “genocidio”.
Iran, sarebbero oltre 16mila i morti nella repressione delle proteste
Lo scrive il ‘Sunday Times’ citando un rapporto che racconta anche della brutalità inflitta ai manifestanti