Home > Esteri > Groenlandia, Metsola: “La minaccia di dazi è inutile, l’isola non è in vendita” – La diretta

Continuano a tenere banco nel dibattito internazionale le mire del presidente americano Donald Trump sulla Groenlandia. Il leader della Casa Bianca ha annunciato ieri, sabato, dazi del 10% nei confronti dei Paesi europei che hanno inviato truppe sull’isola per un’esercitazione militare congiunta, affermando che saranno in vigore finché gli Usa non acquisteranno il territorio attualmente appartenente alla Danimarca. Dura la risposta dell’Unione Europea, che ha parlato del rischio di una “pericolosa spirale discendente” e del presidente francese Macron secondo cui le minacce tariffarie sono “inaccettabili”. Oggi, domenica, si tiene una riunione d’emergenza degli ambasciatori Ue sul tema. Ecco tutte le notizie di oggi in diretta.