Groenlandia, Metsola: “La minaccia di dazi è inutile, l’isola non è in vendita” – La diretta

Continuano a tenere banco nel dibattito internazionale le mire del presidente americano Donald Trump sulla Groenlandia. Il leader della Casa Bianca ha annunciato ieri, sabato, dazi del 10% nei confronti dei Paesi europei che hanno inviato truppe sull’isola per un’esercitazione militare congiunta, affermando che saranno in vigore finché gli Usa non acquisteranno il territorio attualmente appartenente alla Danimarca. Dura la risposta dell’Unione Europea, che ha parlato del rischio di una “pericolosa spirale discendente” e del presidente francese Macron secondo cui le minacce tariffarie sono “inaccettabili”. Oggi, domenica, si tiene una riunione d’emergenza degli ambasciatori Ue sul tema. Ecco tutte le notizie di oggi in diretta.
“L’Unione europea sostiene la Danimarca e il popolo della Groenlandia. Lo facciamo con determinazione unitaria. Le misure annunciate oggi contro gli alleati della Nato non contribuiranno a garantire la sicurezza nell’Artico. Rischiano piuttosto di sortire l’effetto opposto, incoraggiando i nostri nemici comuni e coloro che desiderano distruggere i nostri valori e il nostro stile di vita. La Groenlandia e la Danimarca hanno entrambe chiarito che la Groenlandia non è in vendita e che la sua sovranità e integrità territoriale devono essere rispettate. Nessuna minaccia di dazi doganali può cambiare o cambierà questo fatto”. Così su X la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.
“I dazi del 25% imposti da Trump agli alleati che sostengono la Groenlandia contro le sue minacce imperialiste sono inaccettabili. Dobbiamo agire subito: sospendere i negoziati sull’accordo commerciale Ue-Usa e attivare lo strumento anti-coercizione. L’Ue non cederà alle intimidazioni”. Così su X la leader di S&D, Iratxe García Pérez, in merito alle tariffe minacciate dal presidente statunitense Donald Trump a otto Paesi europei che hanno partecipato all’esercitazione militare congiunta europea in Groenlandia.