Crans-Montana, media: Cyane Panine voleva fare causa ai Moretti per sfruttamento

Secondo quanto riportato dalla Bild, la cameriera del bar di Crans-Montana Le Constellation Cyane Panine, morta nell’incendio scoppiato la notte di Capodanno, voleva fare causa ai coniugi Moretti, proprietari del locale, per sfruttamento. Secondo l’avvocato dei genitori, Cyane aveva già presentato una denuncia al tribunale del lavoro nel 2024 in merito alle condizioni di lavoro a cui era costretta. La cameriera sarebbe stata dichiarata esausta sia mentalmente che fisicamente. “Nel 2025, confidò ai suoi genitori che doveva lavorare senza sosta giorno dopo giorno. Il suo turno iniziava di giorno al ristorante ‘Senso’ e continuava fino alle prime ore del mattino al bar ‘Le Constellation’”, ha affermato l’avvocato.

Trovate 100 fontane pirotecniche in bar Le Constellation

Intanto, in seguito all’incendio nel bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, che ha causato 40 morti e oltre 100 feriti, è stato diffuso un primo rapporto degli investigatori in cui si afferma che è stata trovata nel locale una grande quantità di fuochi d’artificio. Venticinque fontane pirotecniche sono state trovate tra le macerie, mentre altre 100 fontane erano immagazzinate pronte per l’utilizzo. “Queste fontane sono involucri non metallici contenenti una composizione pirotecnica che genera scintille e fiamme e sono progettate per produrre scintille e fiamme con un effetto acustico”, si legge nel rapporto, riportato dalla Bild. Sono stati rinvenuti anche petardi illegali.