Iran, Madonna: “Tenete duro, rivoluzione necessaria”

La popstar in un post sui social: “I miei pensieri e le mie preghiere sono con voi”

Madonna si schiera al fianco del popolo iraniano. “Tenete duro. Mentre rifletto sul mio tempo in Marocco durante le vacanze, penso a tutte le persone in Iran che stanno combattendo una rivoluzione tanto necessaria e sono disposte a morire per ciò in cui credono”, ha scritto sul suo profilo Instagram la popstar che sostiene apertamente le proteste contro il regime di Teheran.

“Diamo così tanto per scontato, me compresa. La libertà di viaggiare per il mondo. Di indossare ciò che voglio. Di cavalcare un cavallo attraverso il deserto. Di parlare liberamente e di non essere messe a tacere da punizioni, torture e forse dalla morte. Di cantare. Di ballare. Di scegliere il mio percorso spirituale, non quello di qualcun altro”, ha aggiunto.

“Le donne iraniane non hanno questa libertà. Io sono con loro. Il popolo iraniano non ha conosciuto la libertà per secoli. Non posso affermare di conoscere veramente le sofferenze che sono state sopportate, ma i miei pensieri e le mie preghiere sono con il popolo iraniano. Il momento è adesso. Tenete duro. Io sto con l’Iran, fate sentire le loro voci”.

Cosa sta succedendo in Iran

In Iran la situazione è sempre più difficile. Migliaia di civili sono morti dall’inizio delle proteste contro il governo e il carovita. La repressione sanguinaria del regime di Teheran avrebbe causato almeno 12.000 vittime nonché il blackout di Internet, che ha superato le 180 ore. Nel frattempo Donald Trump sembrerebbe aver messo da parte l’idea di attaccare militarmente il Paese. Il presidente degli Stati Uniti avrebbe desistito in seguito alla richiesta del premier israeliano Benjamin Netanyahu e ai suggerimenti dei suoi consiglieri secondo cui un’offensiva su larga scala difficilmente porterebbe alla caduta del regime e potrebbe innescare un conflitto più ampi. Parallelamente Washington ha deciso di imporre nuova sanzioni ai funzionari iraniani ritenuti responsabili delle violenze.