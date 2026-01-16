Austria, valanga in Tirolo: una vittima

Una persona è morta in una valanga verificatasi ieri, giovedì, nella zona sciistica di Ischgl, nella valle di Paznaun, nel Tirolo in Austria. Lo riferisce l’emittente Orf, spiegando che il corpo della vittima è stato recuperato oggi, venerdì, a seguito di una denuncia di scomparsa presentata stamattina alla polizia di Kappl. Nell’ambito di una operazione di ricerca su larga scala, che ha coinvolto la polizia alpina, diverse squadre di soccorso alpino e un’unità cinofila, è stato trovato un bastoncino da sci che sporgeva dalla neve e questo ha poi portato alla localizzazione e al recupero della vittima, la cui identità non è stata rivelata. La valanga si è verificata nella zona della Pardatschgratbahn ma pare che sia caduta lontano dalla pista da sci.