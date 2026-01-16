Australia, rimossi da social 4,7 milioni di account non in regola con legge a tutela under 16

Le piattaforme social in Australia hanno rimosso 4,7 milioni di account dopo l’introduzione della legge che prevede il divieto all’uso dei social per i minori di 16 anni. Gli account rimossi sono riconducibili a minori. “Abbiamo bloccato tutti coloro che dicevano che non si poteva fare, alcune delle aziende più potenti e ricche del mondo e i loro sostenitori”, ha dichiarato il ministro delle comunicazioni Anika Wells. “Ora -ha aggiunto- i genitori australiani possono essere certi che i loro figli possono riavere indietro la loro infanzia”. I dati comunicati al governo australiano da 10 piattaforme di social media mostrano la portata di questo divieto storico da quando è stato emanato a dicembre, a causa dei timori sugli effetti dannosi degli stessi sui giovani.

Le piattaforme rischiano multe fino a 30 milioni di euro

La legge ha provocato accesi dibattiti in Australia sull’uso della tecnologia, la privacy, la sicurezza dei minori e la salute mentale e ha spinto altri Paesi a prendere in considerazione misure simili. Secondo la legge australiana, Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube e Twitch rischiano multe fino a 49,5 milioni di dollari australiani (circa 30 milioni di euro) se non adottano misure ragionevoli per rimuovere gli account di minori australiani di età inferiore ai 16 anni. I servizi di messaggistica come WhatsApp e Facebook Messenger sono esenti. Per verificare l’età, le piattaforme possono richiedere copie di documenti d’identità, utilizzare una terza parte per applicare una tecnologia per la stima dell’età al volto del titolare dell’account o trarre conclusioni da dati già disponibili, come la durata del possesso di un account. Circa 2,5 milioni di australiani hanno un’età compresa tra gli 8 e i 15 anni, ha affermato Julie Inman Grant, Commissaria per la sicurezza informatica del Paese, e stime precedenti indicavano che l’84% dei bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni possedeva un account sui social media. Non si sapeva quanti account fossero presenti sulle 10 piattaforme, ma Inman Grant ha affermato che la cifra di 4,7 milioni “disattivati o limitati” è incoraggiante. “Stiamo impedendo alle aziende di social media predatorie di accedere ai nostri figli”, ha affermato Inman Grant.

Rimossi 550.000 account di ragazzi under 16

Le 10 maggiori aziende interessate dal divieto hanno comunicato tempestivamente i dati relativi alle rimozioni alle autorità australiane, ha affermato il commissario. I funzionari australiani non hanno suddiviso i dati per piattaforma. Ma Meta, che possiede Facebook, Instagram e Threads, ha dichiarato questa settimana che entro il giorno successivo all’entrata in vigore del divieto aveva rimosso quasi 550.000 account appartenenti a utenti che si ritiene abbiano meno di 16 anni. Nel post sul blog in cui sono stati divulgati i dati, Meta ha criticato il divieto e ha affermato che le piattaforme più piccole, dove questo non si applica, potrebbero non dare priorità alla sicurezza. L’azienda ha anche osservato che le piattaforme on line avrebbero comunque presentato contenuti ai bambini basati su algoritmi, una preoccupazione che ha portato all’emanazione del divieto. “Il fatto che, nonostante un certo scetticismo, funzioni e venga replicato in tutto il mondo, è motivo di orgoglio per l’Australia”, ha detto il primo ministro Anthony Albanese. Quanto al rischio che i giovani abbiano aggirato il divieto passando ad app meno controllate, Inman Grant ha spiegato che i dati visionati dal suo ufficio hanno mostrato un picco nei download di app alternative quando è entrato in vigore il divieto, ma non un picco nell’utilizzo. “Non ci sono ancora tendenze a lungo termine che possiamo prevedere, ma ci stiamo impegnando”, ha affermato. Nel frattempo, ha aggiunto, l’autorità di regolamentazione da lei presieduta prevede di introdurre “restrizioni all’uso di chatbot e dispositivi di intelligenza artificiale leader a livello mondiale a marzo”