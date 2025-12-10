Australia, entrato in vigore oggi il divieto social per i minori di 16 anni

È entrato in vigore oggi, 10 dicembre, in Australia il divieto di accesso ai social per i minori di 16 anni. “Questo è il giorno in cui le famiglie australiane riprendono il potere dalle grandi aziende tecnologiche e affermano il diritto dei bambini di essere bambini e dei genitori di avere maggiore tranquillità”, ha detto il primo ministro Anthony Albanese all’Australian Broadcasting Corp.

Il premier: “Riforma che cambierà la vita ai bambini”

“Questa riforma cambierà la vita per i bambini australiani, consentendo loro di vivere semplicemente la loro infanzia, e per i genitori australiani, consentendo loro di avere maggiore tranquillità”, ha poi affermato a un raduno di sostenitori della riforma a Sydney, tra cui genitori che incolpano i social per il suicidio del figlio, “ma anche per la comunità globale, che guarda all’Australia e dice: beh, se l’Australia può farlo, perché noi non possiamo?”. Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube e Twitch rischiano a partire da oggi multe fino a 49,5 milioni di dollari australiani (28 milioni di euro) se non adotteranno misure per rimuovere gli account dei bambini australiani di età inferiore ai 16 anni.

Il divieto sarà applicato dalla Commissaria australiana per la sicurezza elettronica Julie Inman Grant. Domani invierà alle 10 piattaforme interessate delle comunicazioni in cui richiederà informazioni su come viene applicato il limite di età e su quanti account sono stati chiusi. “Prima di Natale forniremo al pubblico informazioni su come vengono applicati questi limiti di età e se, in via preliminare, riteniamo che funzionino”, ha affermato Inman Grant, “le risposte a queste comunicazioni costituiranno la base di riferimento su cui misureremo la conformità”. Albanese ha affermato che l’attuazione sarà difficile e “non sarà perfetta”. “Si tratta, soprattutto, di contrastare le grandi aziende tecnologiche, affermando che le società di social media hanno una responsabilità sociale”, ha precisato.

La ministra delle Comunicazioni, Anika Wells, ha affermato che le piattaforme con restrizioni di età “potrebbero non essere d’accordo con la legge ed è un loro diritto – non ci aspettiamo un sostegno universale al 100%”, ma che tutte si sono impegnate a rispettare la legge australiana. Ha aggiunto che erano già stati disattivati più di 200.000 account TikTok in Australia. Wells ha anche avvertito i bambini che finora erano riusciti a eludere i controlli che alla fine sarebbero stati scoperti. “Solo perché oggi sono riusciti a sfuggire alla rilevazione non significa che riusciranno a farlo anche tra una settimana o un mese, perché le piattaforme dei social media devono tornare indietro e controllare regolarmente gli account degli utenti sotto i 16 anni”, ha assicurato Wells.