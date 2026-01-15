Venezuela, scarcerato Luigi Gasperin. Tajani: “E’ nella nostra ambasciata a Caracas”

Anche un altro italiano, Luigi Gasperin, è stato scarcerato in Venezuela. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un post su X. “Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l’ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere”, ha scritto Tajani. Nei giorni scorsi erano stati liberati anche Alberto Trentini e Mario Burlò.

#Venezuela Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a #Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l’ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere. pic.twitter.com/GQMljfWj53 — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 15, 2026

Luigi Gasperin, cittadino italiano del quale il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato poco fa la scarcerazione in Venezuela, è “provato ma in condizioni stabili“. Lo ha riferito la Farnesina in una nota, aggiungendo che il connazionale “ha annunciato che vorrebbe rimanere in Venezuela e tornare alla città di Maturín (Stato Monagas) dove si trova la sua azienda”.