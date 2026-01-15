Ucraina, Trump: “E’ Zelensky a frenare i negoziati di pace”

È l’Ucraina e non la Russia a rallentare il raggiungimento di un accordo di pace. È quanto ha detto il presidente Usa, Donald Trump, in un’intervista rilasciata a Reuters mercoledì nello Studio Ovale, di cui riferisce l’agenzia sul suo sito. Il presidente russo Vladimir Putin “penso che sia pronto a fare un accordo”, mentre “penso che l’Ucraina sia meno pronta a fare un accordo”, ha detto Trump. Poi, alla domanda sul perché i negoziati guidati dagli Usa non abbiano ancora risolto la guerra, l’inquilino della Casa Bianca ha risposto: “Zelensky“.

Quando gli è stato chiesto perché ritenga che Zelensky stia frenando i negoziati, Trump non ha fornito spiegazioni, limitandosi a dire: “Penso solo che stia avendo difficoltà ad arrivare lì”. Il presidente ucraino ha pubblicamente escluso la possibilità di qualsiasi cessione territoriale a Mosca. Alla domanda se incontrerebbe Zelensky al Forum economico mondiale di Davos la prossima settimana, Trump ha risposto che lo farebbe, ma ha precisato che non ci sono piani definiti. “Lo farei, se lui c’è”, ha detto Trump, “io ci sarò”.

“Pahlavi? Simpatico, ma non so se sarebbe accettato”

Trump ha poi parlato della situazione in Iran. Il principe ereditario iraniano in esilio Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo scià iraniano Mohammad Reza Pahlavi, “sembra molto simpatico, ma non so come si comporterebbe nel suo Paese”, “non siamo ancora arrivati a quel punto” e “non so se il suo Paese accetterebbe o no la sua leadership, ma se lo facessero per me andrebbe bene”.

“Fed? Nessun piano per licenziare Powell”

Il presidente Usa ha poi dichiarato di non avere intenzione di licenziare Jerome Powell, nonostante l’indagine penale del dipartimento di Giustizia Usa sul presidente della Federal Reserve. “Non ho alcuna intenzione di farlo”, ha detto quando gli è stato chiesto se tenterà di rimuovere Powell dall’incarico, “al momento siamo un po’ in un circuito d’attesa con lui e decideremo cosa fare. Ma non posso entrare nel merito. È troppo presto. Troppo presto”.

“Venezuela? Meglio se resta nell’Opec”

Per il Venezuela rimanere dentro l’Opec (l’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio) sarebbe meglio. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, in un’intervista rilasciata mercoledì a Reuters nello Studio Ovale, di cui l’agenzia riferisce sul suo sito. Trump ha aggiunto tuttavia di non essere sicuro che ciò costituirebbe una situazione migliore per gli Usa. “Beh, penso che sia meglio per loro se lo fanno”, ha detto l’inquilino della Casa Bianca, quando gli è stato chiesto se la sua Amministrazione sostenga la permanenza del Venezuela nell’Opec, “non so se sia meglio per noi… ma loro sono membri dell’Opec e non ne abbiamo affatto discusso con loro”.