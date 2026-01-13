Parigi, centinaia di agricoltori guidano i trattori attraverso la città per protestare contro l'accordo UE-Mercosur

Centinaia di trattori hanno circondato l’iconico Arco di Trionfo di Parigi, mentre gli agricoltori francesi sono arrivati nella capitale francese per protestare ancora una volta contro l’accordo commerciale UE-Mercosur. Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dovrebbe firmare l’accordo in Paraguay il 17 gennaio. Gli agricoltori sostengono che l’accordo, che creerebbe una delle più grandi zone di libero scambio del mondo coprendo circa 780 milioni di persone, consentirebbe importazioni più economiche che minacciano il loro sostentamento.