Groenlandia, il premier Nielsen: "Non saremo di proprietà degli Stati Uniti"

La Groenlandia sceglie la Danimarca e non sarà di proprietà degli Stati Uniti. A dirlo è il primo ministro dell’isola artica Jens-Frederik Nielsen durante una conferenza stampa a Copenaghen assieme alla premier danese Mette Frederiksen. “Se dobbiamo scegliere tra gli Stati Uniti e la Danimarca, qui e ora, allora scegliamo la Danimarca. Scegliamo la Nato. Scegliamo il Regno di Danimarca. Scegliamo l’Unione europea”, ha affermato. “La Groenlandia non sarà di proprietà degli Stati Uniti. La Groenlandia non sarà governata dagli Stati Uniti. La Groenlandia non farà parte degli Stati Uniti. Noi scegliamo la Groenlandia che conosciamo oggi e che fa parte del Regno di Danimarca”.