Usa, proteste contro l’Ice in vari Stati dopo le sparatorie a Minneapolis e Portland

Una grande folla di persone ha marciato a Minneapolis per protestare contro l’uccisione di una donna da parte di un agente federale dell’immigrazione e contro la sparatoria che ha coinvolto due persone a Portland, nell’Oregon. I leader del Minnesota hanno esortato i manifestanti a mantenere un atteggiamento pacifico. La protesta è una delle centinaia previste per il fine settimana in tutto il Paese e si è svolta in una città in fermento dopo l’uccisione di Renee Good, avvenuta mercoledì per mano di un agente dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice).

“In questo momento viviamo tutti nella paura”, ha affermato Meghan Moore, madre di due figli di Minneapolis che ha partecipato alla protesta. “L’ICE sta creando un ambiente in cui nessuno si sente al sicuro e questo è inaccettabile”. Venerdì sera, una protesta davanti a un hotel di Minneapolis che ha attirato circa 1.000 persone è diventata violenta quando i manifestanti hanno lanciato ghiaccio, neve e pietre contro gli agenti, ha detto il capo della polizia di Minneapolis Brian O’Hara. Un agente ha riportato ferite lievi dopo essere stato colpito da un pezzo di ghiaccio, ha detto O’Hara. Ventinove persone sono state citate in giudizio e rilasciate, ha detto.