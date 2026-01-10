Tempesta colpisce il Regno Unito mentre l’ondata di freddo si diffonde in tutta Europa

Migliaia di case e attività commerciali in tutto il sud dell’Inghilterra sono rimaste senza elettricità venerdì, e i residenti hanno dovuto affrontare diffusi ritardi negli spostamenti dopo che una tempesta si è abbattuta al largo dell’Atlantico, portando forti venti, pioggia e neve nella regione.

Il sistema di bassa pressione, denominato Tempesta Goretti, ha colpito durante la notte le Isole Scilly, con raffiche di vento fino a 159 km/h registrate nell’arcipelago al largo della punta sud-occidentale dell’Inghilterra. Funzionari del governo locale hanno riferito di strade bloccate, edifici instabili e interruzioni di corrente che hanno lasciato alcune persone senza acqua. Secondo National Grid, che gestisce la rete di trasmissione elettrica del Paese, più di 57.000 persone erano senza elettricità nell’Inghilterra sud-occidentale, nelle Midlands e nel Galles.