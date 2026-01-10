Minneapolis, morte Renee Good: il video della sparatoria ripresa dal cellulare dell'agente Ice

È emerso un nuovo video che mostra gli ultimi momenti di vita di Renee Nicole Good, la donna di 37 anni uccisa a Minneapolis il 7 gennaio scorso da un agente dell’Immigration and Customs Enforcement. Il filmato di 47 secondi – pubblicato online dal sito Alpha News e successivamente ripubblicato sui social media dal Dipartimento della Sicurezza Nazionale – fa vedere la sparatoria dal punto di vista dell’uomo dell’Ice Jonathan Ross, che ha sparato i colpi. In video appare la vittima, a bordo dell’auto, e la moglie che riprende con il cellulare e parla con il poliziotto.

Nelle immagini si vede e si sente chiaramente Good mentre dice “va bene, non sono arrabbiata con te”. In seguito l’agente, poco dopo aver intimato di scendere dal mezzo, apre il fuoco uccidendo la 37enne.

NO RE-USE, RESALE OR ARCHIVE