Ucraina, a Kiev i rumori delle esplosioni durante l'attacco russo

Massiccio attacco russo la notte scorsa sull’Ucraina. A Kiev sono state uccise quattro persone e almeno 22 sono rimaste ferite. La capitale è rimasta senza corrente elettrica e acqua dopo i raid di Mosca che hanno danneggiato 20 palazzi. Il Cremlino ha dichiarato di aver utilizzato il nuovo missile balistico Oreshnik insieme ad altre armi per colpire l’Ucraina. E il Il ministero della Difesa russo ha affermato che l’attacco è stato una rappresaglia a quello che Mosca ha definito un attacco con droni ucraini alla residenza del presidente russo Vladimir Putin il mese scorso.