Crans-Montana, superstite legge testo in italiano in lacrime: “Siamo generazione che cresce in mondo difficile”

Tre giovani superstiti all’incendio di Crans-Montana hanno letto, durante la cerimonia di commemorazione delle vittime della tragedia di Capodanno in corso a Martigny, un testo rivolto agli altri giovani. Commovente in particolare Aline Morisoli che ha soffocato a stento le lacrime parlando dei giovani. “Siamo una generazione che cresce in un mondo difficile e fragile, eppure, nonostante tutto, continuiamo a credere e a lottare per ciò che conta davvero”, ha detto la ragazza che ha aggiunto: “Siamo fieri di voi, non mollate e vivete pienamente ogni istante. Non possiamo aggiungere giorni alla vita, ma possiamo aggiungere vita ai giorni”.