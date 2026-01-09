Argentina, il video dell'impressionante incendio nella foreste della Patagonia

Decine di squadre antincendio hanno combattuto contro i violenti incendi che hanno rapidamente consumato circa 2.000 ettari di vegetazione in vari punti della Patagonia, in Argentina, costringendo all’evacuazione di oltre 3.000 turisti. I primi focolai sono stati registrati lunedì. Da allora, le fiamme si sono propagate in una vasta area della Comarca Andina, considerata una delle destinazioni turistiche preferite nel cuore delle Ande. Le operazioni di spegnimento sono state ostacolate dalla siccità e dai forti venti, mentre le enormi colonne di fumo hanno ridotto la visibilità per i professionisti sul campo.