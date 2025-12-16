Argentina, il presidente eletto del Cile Kast ricevuto da Milei

Il presidente eletto di estrema destra del Cile José Antonio Kast è stato ricevuto martedì a Buenos Aires dal presidente argentino Javier Milei nel suo primo viaggio all’estero dopo aver vinto il secondo turno delle elezioni. L’incontro era volto a promuovere la cooperazione economica e ottenere un maggiore coordinamento in materia di migrazione e sicurezza delle frontiere tra i due paesi e segna le affinità ideologiche tra i due leader. Kast è stato accolto con calore fuori dal palazzo del governo da simpatizzanti ma ha anche subìto isolate contestazioni, con un cittadino che lo insultato per le sue simpatie per l’ex dittatore cileno Augusto Pinochet. Il leader del Partito Repubblicano ha ottenuto il 58,16% dei voti contro la candidata di sinistra Jeannette Jara, che ha raggiunto il 41,84%: presterà giuramento l’11 marzo in una cerimonia alla quale parteciperà il capo dello stato argentino.