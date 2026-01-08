Minneapolis, Kristi Noem: "La donna ha tentato di investire un agente"

La segretaria per la Sicurezza Interna Usa Kristi Noem ha tenuto una conferenza stampa a Minneapolis, dopo che mercoledì gli agenti dell’Ice hanno ucciso una donna all’interno di un’auto durante un raid anti immigrazione clandestina nella città del Minnesota condotta dagli uomini dell’Immigration and Customs Enforcement. “Gli agenti dell’Ice le hanno ripetutamente ordinato di uscire dall’auto e di smettere di ostacolare le forze dell’ordine, ma lei si è rifiutata di obbedire ai loro comandi. Ha quindi proceduto a usare la sua auto come arma e ha tentato di investire un agente delle forze dell’ordine. Questo sembra un tentativo di uccidere o causare lesioni fisiche agli agenti, un atto di terrorismo interno”, ha dichiarato Noem.