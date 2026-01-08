Minneapolis, il sindaco all'Ice dopo l'uccisione di una donna: "Se ne vada dalla città"

Il sindaco democratico di Minneapolis Tim Frey in conferenza stampa ha avuto parole durissime contro l’ICE dopo che mercoledì gli agenti dell’ dell’Immigration and Customs Enforcement hanno ucciso una donna all’interno di un’auto, durante un raid anti immigrazione clandestina nella città del Minnesota. Frey, ha smentito la ricostruzione fornita dal dipartimento della Sicurezza interna dell’incidente. “Dopo aver visto il video, voglio dire a tutti, senza mezzi termini, che è una sciocchezza”, ha detto Frey, con parole più colorite. “Si tratta di un agente che ha abusato del suo potere in modo sconsiderato, causando la morte di una persona. Ho un messaggio per la nostra comunità, per la nostra città e un messaggio per l’Ice: andatevene da Minneapolis“, ha affermato il sindaco, sempre usando un’espressione con parolacce.